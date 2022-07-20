工黨社民連成員違禁聚令上訴審結　押後10.18宣判

工黨及社民連前年勞動節在金鐘遊行，要求政府設立失業援助金等，期間李卓人、梁國雄、黃浩銘等共8人被票控違反禁聚令，經審訊後被判罪成，判監14日但緩刑18個月，成為首宗因示威違禁聚令要須開審的案件。8人的定罪及刑罰上訴今（20日）於高院原訟庭繼續。控方陳詞指各人距離只是考慮有否違例的其中1項因素，亦要考慮涉事者的主觀意圖，最後視乎客觀事實作出事實裁斷。法官黃崇厚聽取雙方陳詞後，將案押後至10月18日裁決。

8名上訴人依次為郭永健、何偉航、黃浩銘、曾健成、麥德正、吳文遠、李卓人及梁國雄，他們被控於2020年5月1日，在金鐘夏慤道海富中心外參與受禁群組聚集。律政司代表今陳詞表示，法例雖指出每距離1.5米是合適，但不代表1.5米就是金科玉律，只是讓執法人員有一個指標，讓市民保持適當距離，並非如上訴方昨天所講，只要有足夠距離便可假定是不同群組。答辯方舉例，若有4人進行網球雙打，即使雙方之間距離超過1.5米，亦無理由稱他們他們屬2個群組。

控方續指，市民行使示威遊行權利時，也要考慮會否影響其他人，法庭正是要平衡不同人的利益。禁聚令對市民行使言論集會自由的影響有限，只就人數方面有規管，對內容並無限制。加上當日警方曾用較低層次的執法方式，例如勸喻及警告，請各上訴人解散，但都無效，別無選擇之下才對他們作出票控。

案件編號：HCMA 187/2021