肩頸痛卻被按私處　中醫師涉非禮女病人受審

中醫師被指替肩頸痛的女病人做跌打按摩時，指對方有其他毛病，自作主張「加碼」按摩女病人的臀部、盆骨等部位，更觸碰對方的陰部。他否認一項非禮罪，今天（20日）於觀塘裁判法院受審。事主供稱被告按摩她的肩頸後，另指她有浮腫及宮寒，擅自拉下她的裙及內褲至露出部分私處，更在按摩其下身時，用手指撥動她的陰唇及指插她的陰道。

控罪指，被告曾廸民（37歲、中醫師）於2021年4月19日，在觀塘匯景道8號滙景廣場一間中醫藥中心猥褻侵犯27歲女子X。X供稱當日是她第一次到該診所求診，打算治療已困擾她一周的肩頸痛楚。被告負責應診，並稱X的上衣阻礙他斷診。X逐應被告要求除去上衣，僅用毛巾包裹只穿內衣的上身，躺於床上讓被告按摩她的肩頸，期間被告的手曾碰到她鎖骨與胸脯之間的部位。

X續指，被告表示X有浮腫，會有腰痛情況。當時X趴在床上，被告突然拉下X的裙及內褲至露出股溝，用拇指按壓X的臀部，並稱是按穴道，惟X感到被告其他的手指來回掃到她的陰部10多次。及後被告又指X的肚皮寒冷及有宮寒，叫X翻身，然後再次拉下X的裙及內褲，並把手伸進X的裙內，直接按摩她的盆骨與下腹的部位。期間X感覺到被告用手指撥動她的陰唇及指插她的陰道。X在過程中對被告的手法感到錯愕及害怕，多次質問對方「有冇必要咁樣？」被告則解釋是療程所需。事後被告指X還要覆診，並稱因為他替X治療多處身體毛病，但只打算就肩頸痛收費，故要求X千萬不要張揚事件。

案件編號：KTCC 346/2022