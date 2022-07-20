集結案後天出獄　法庭下令何俊仁續就涉顛覆案還押

因多宗非法集結案罪成、至今服刑逾1年的支聯會前副主席何俊仁，本月初就仍未排期的支聯會煽動顛覆國家政權案首次申請保釋。其申請今天（20日）在西九龍裁判法院續訊，國安法指定法官、主任裁判官羅德泉聽取控辯雙方陳詞後，決定拒絕何的申請，下令何須還押。何另放棄每8天做覆核保釋的權利。

何俊仁（70歲、律師）今天就支聯會煽動顛覆國家政權案申請保釋，控罪指他於2020年7月1日至2021年9月8日期間，在香港煽動他人組織、策劃、實施或者參與實施以非法手段旨在顛覆國家政權的行為，即推翻、破壞中華人民共和國憲法所確立的中華人民共和國根本制度，或推翻中華人民共和國中央政權機關。就此案他將於9月14日再訊，繼續將案交付高院的程序。

翻查資料，何俊仁牽涉4宗非法集結案，自去年5月18日開始還押。除了「8.18流水式集結」被判緩刑之外，其餘3宗「10.1集結」、「6.4集結」及「10.20九龍遊行」案則分別被判監10至18個月，但獲准同期執行，預計於後天（22日）服刑完畢。

案件編號：WKCC 3632/2021