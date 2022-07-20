今增3805確診　包括180宗輸入個案　再多1患者離世

本港新冠肺炎疫情持續。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，今日(20日)增3,805宗確診，包括180宗輸入個案，另昨日(19日)再多1名患者離世，死者為1名67歲男性，已打3針疫苗，昨晚經救護車送明愛搶救不治，有糖尿及高血壓，死因或與自殺有關，醫院管理局表示詳情有待懲教署公布。另再多4間老人院舍及2間殘疾院舍出現新個案；299間學校呈報共364宗確診個案，涉及293名學生及71名職員，兩間學校有個別班級疑現傳播，須停課一周。

張竹君指，當局一直有監察本地新變種病毒株的個案，而截至本周一(18日)，本港共有1,093宗懷疑屬BA.2或BA.2.12.1的個案，另有372宗疑屬BA.4或BA.5的個案。當局指，其嚴重性跟現時流行的病毒株，如BA2.2「沒有大分別」。世衞亦指，BA.5是最具傳染性的Omicron病毒株，但不見有更嚴重的情況，故當局已調整管理。由即日起，疑屬BA.2.12.1、BA.4或BA.5的個案，隔離及檢疫要求跟BA2.2一樣，即可以居家隔離及檢疫，不再依感染不同的變種病毒株而有異，與其他確診病人隔離安排一樣須戴電子手環。但現時在隔離設施的有關患者，須逗留到指定日期才可完成疫監。

另外，醫管局再新增75名員工確診。北區醫院內科男病房再增一名患者確診，病情穩定，為一名73歲男患者，該病房至今6名病人及6名員工確診。九龍醫院康復科病房有一名男患者確診，院方調查發現再多2名同房男患者及1名員工確診，正調查個案關連，病房暫停接收新症。張竹君指，過去數周個案有顯著上升，料將來升勢仍會繼續，憂會再對醫療系統進一步造成負擔。