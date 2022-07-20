正檢討區會職能　麥美娟：並非一定選舉才「接地氣」

經歷辭職潮及宣誓後，現時的區議會被政府形容為殘缺不存。民政及青年事務局局長麥美娟指當局正檢討地區行政事宜和區議會職能。對於外界關注日後區議會的組成辦法，政府是否會取消區議會或改為委任制，她指並非一定要有選舉才能「接地氣」了解民情民意，如果在「非政權性區域組織」內的人未能稱職地反映市民意見，相信政府亦會知道，但她強調日後相關區域組織的成員會透過甚麼方法產生，現時未有定案，大家毋須過分猜測和憂慮政府是否會取消區議會選舉。

被問及近年有不少年輕人移民，她接受傳媒訪問時指離港的人無論去到哪一個地方，都是流着中國人的血，因此他們都是中國人。對於留在香港的年輕人，她會告訴他們未來會有更好的發展機遇，政府希望幫助所有香港年輕人，提供機會予他們發揮。她又提到有些人總是喜歡將本港年輕人和政府放在對立面，描繪成年輕人與政府距離很遠或者政府很不了解年輕人，當局希望將這種誤解修復，會透過不同方法接觸不同年輕人，並提供機會和平台讓他們發揮所長。被問到如果有年輕人表明支持「民主自由」，這些人是否政府協助的對象，她反問為何不是，強調希望每一個香港年輕人都有機會受惠於政府青年政策。

麥指今年底會公布《青年發展藍圖》，將涵蓋7個範疇，包括加強青年人的國家觀念、民族自豪感和法治意識；認識國家和世界發展；提供優質教育；拓展就業和創業機遇、協助青年向上流動；回應青年住屋和置業需要；增強主人翁意識、鼓勵青年參與公共事務及培養青年全人發展、建立正向思維。她又說，這份藍圖只是第一個版本，之後會因應相關措施的落實情況、年輕人的需要和社會環境，不斷更新和優化。