7類重點人群下周須每日檢測　月底兩日再全民強檢

澳門新一波疫情經過多輪檢測，共揪出逾千宗確診個案。隨着當地疫情逐步放緩，政府今日(20日)宣布繼本周「清零期」後，認為當地有條件踏入「鞏固期」，工商業本周六(23日)起恢復有限度營運一周。教青局局長龔志明亦在疫情記者會介紹末來一周的檢酸檢測安排，包括下周日至下周五(24至29日)，展開7類重點人群和工作人群(即須上班工作者)檢測，前者包括保安、物業管理、餐飲、巴士和的士司機、外賣員等須每日一檢，後者則每兩日一檢，而本月30日至31日全澳門再展開一次全民檢測，當中三歲以下將獲豁免，但長者仍須參與。政府重申，鞏固期內市民須要每日進行快測，並將結果上載至網上申報平台。

社會文化司司長歐陽瑜表示，昨日(19日)結束的第11輪全民檢測僅發現兩宗個案，經綜合研判，當局認為具備條件進入「鞏固期」，主要防範疫情死灰復燃。在鞏固期的一段時間，居民逐步恢復正常工作生活，根據不同人群風險安排及設定不同頻次檢測。交通事務局局長林衍新表示，因應澳門將進入鞏固期，會盡快恢復超過83條正常巴士運作，當巴士承載率達到六成，巴士司機有權「飛站」。社會文化司司長歐陽瑜亦表示，在鞏固期試行一周後，如果疫情受控，研究進一步放寬措施；另就珠海及澳門暫未有條件通關，鞏固期之後達到清零目標爭取盡快通關。

衞生局局長羅奕龍表示，明天(21日)凌晨起，將更新澳門健康碼頁面，頁面將同時顯示3項資訊，包括核酸檢測(通關用)資訊；所有的核酸檢測結果(非通關用)，資訊顯示居民7天內最近一次檢測採樣及報告紀錄；抗原自我檢測申報的日期及結果。他又指，鞏固期的總體原則是，若市民非返工必需，不進行跨區活動，但有限度在原區進行散步或遛狗活動，期間避免聚集，並佩戴KN95口罩。