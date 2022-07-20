12名在囚青少報考DSE　其中一人考獲6科最高20分

今年共有12名來自壁屋懲教所及勵敬懲教所的青少年在囚人士報考香港中學文憑考試，有關成績今日(20日)公布，他們共報考65張試卷，報考科目包括中國語文、英國語文、數學及通識教育4個核心科目，以及經濟及旅遊與款待兩個選修科目。其中49張取得二級或以上成績，佔總卷數75.4%，其中一名壁屋懲教所考生考獲6科最高共20分的成績，另有兩名考生考獲符合入讀本地大學的基本入學要求。

身處壁屋懲教所的18歲小傑(化名)，在文憑試中考獲6科共18分。他在就讀中六時因犯事而被判入教導所。在中學時期，他最大的夢想就是能成為一名大學生，畢業後報答家人，惜他在第一次應考文憑試時，成績未足以讓其入讀本地學位課程，更因一念之差令他身陷囹圄。在院所受訓初期，他頓感前途盡失，愧對家人，幸而在家人及老師的鼓勵下重新振作，決定再一次修讀新高中課程，報考文憑試。這次他考獲符合入讀本地大學的基本入學要求的成績，希望能一圓大學夢。

另一名18歲考生樂仔（化名），在文憑試中考獲六科共17分。他入獄前只有中四學歷，後因受網上假資訊及朋輩影響而犯案，最終被判入教導所。他在獄中反省後感到非常後悔，希望透過知識改變命運，在家人的支持及老師的鼓勵下決定重拾課本，在懲教院所修讀新高中課程，考取更高學歷。雖然樂仔的英文科成績只得到二級成績，未能達到本地大學的基本入學要求，但他會先報讀高級文憑或副學士課程，並打算來年再報考英文科，希望將來能夠升讀本地大學。