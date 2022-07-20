女子求醫荃灣港安疑抗生素過敏殁　死因庭判死於不幸

年輕母親因腹痛到荃灣港安求醫，等候進行切除朱古力瘤手術期間，疑因注射抗生素而引起藥物敏感，出現耳鳴、麻痹的副作用。翌日醫院為死者處方另一種抗生素，她更在數分鐘後出現呼吸困難及四肢麻痹，更一度心跳停頓，13日後不治。事件經過6日研訊，死因裁判官何俊堯今早（20日）引導3男2女陪審團，建議陪審員可考慮「死於自然」、「死於不幸」或「死因存疑」，陪審員退庭逾5小時後一致裁定該名女士死於不幸，並一致作出4項建議予荃灣港安醫院。

死者謝碧琪，終年34歲。她在2018年10月30日入住荃灣港安醫院檢查，發現有俗稱朱古力瘤的子宮內膜異位並有發炎情況，醫生為她處方靜脈注射抗生素及消炎止痛藥。死者於11月1日昏迷，延至11月13日在瑪嘉烈醫院離世。陪審團裁定死者於2018年11月1日早上約7時50分，在荃灣港安醫院注射抗生素羅氏芬（Rocephin）後，出現嚴重過敏反應，引致休克及腦部缺氧，最終因過敏性休克導致死亡。

陪審團建議院方須強化急診程序指引（Code Blue），確保指引能有效地傳達至各前線醫護人員，例如每年至少進行一次啟動急診程序的演練、提供強制性課程予相關人員、定期檢閱及更新指引等。另外，院方須改善醫護人員於急救過程間的溝通，列明醫生於交接期間需要溝通的事情，如用藥情況及對應的處理方法，避免急救期間出現誤會或遺留。院方須改善醫療紀錄的處理過程，包括明確寫出指引要由哪些醫生簽署，及確保有一名護士於急救過程中專注負責處理醫療紀錄。最後，院方應定期審閱及更新急救車上的物品，並可考慮加放腎上腺素（EpiPen）於急救車上。

死者母親林麗愛女士在判決後質疑港安醫院醫護人員質素，指人員不懂急救，「如果佢哋識Code Blue，我個女唔使死！」她指研訊期間明明揭露大量問題，但只換來「死於不幸」，對結果不理解。至於會否採取進一步行動，則要先與家人商討。她續指荃灣港安醫院在事後成立專責小組檢討Code Blue程序，她當時深感安慰，但日前作供的醫護人員，居然有2名護士及1名醫生不清楚Code Blue程序，令她無法接受。

案件編號：CCDI-901/2018