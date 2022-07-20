男子認淘大商場衝突中襲警　被判入獄8周

2019年9月14日淘大商場有不同意見市民發生肢體衝突，多人被捕。其中2名被捕男子事後分別被控襲警及阻差辦公，他們在2周前承認控罪，其中1人還押至今天（20日），於觀塘裁判法院被判8星期監禁。另1人則因於還押期間成為新冠病毒密切接觸者，故今天沒被解上庭，其案件押後至下周三（27日）判刑。

2名被告為送貨員郭卓其（19歲）及室內設計師張偉保（34歲）。郭認襲警罪，今被判囚8星期；張則承認阻差辦公，但暫未能出庭。案情指當日一群親北京人士聚集在淘大商場，揮舞中國國旗及唱國歌。及後一群身穿黑衣的反政府示威者進入商場，與親北京支持者衝突。警方進行驅散時，2名警員攔截到1名身份不明的示威者後，郭用右腿踢了1名警員的背部2次。張則成功逃離，但在3天後被捕。

裁判官判刑時引述辯方求情指，被告在父母離異後，跟隨母親及她的男友生活，但及後因他們犯事入獄，遺下被告獨自生活。案發時被告因為好奇，才到現場打算旁觀集會，及後因為一時貪玩，失控下才腳踏警員的背部，現已知道任何情況都不能使用暴力。裁判官指出，案發正值反修例風波，警民衝突頻現，被告襲擊執勤中的警員，屬加刑因素。惟被告主動認罪，加上常參與社會公益活動，應酬情減刑，最終判處他入獄8星期。

案件編號：KTCC 661/2022