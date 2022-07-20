DSE放榜　港大附屬學院報名人數穩定　招生較往年升18%

中學文憑試(DSE)今日(20日)放榜，一眾考生開始要思考將來升學的選項。香港大學附屬學院今日簡介今年的收生情況，連同網上及其他渠道，首日已有超過14,500人報名，較往年上升18%，最多人選讀護理系及工商管理系。校長陳龍生教授表示，雖然今屆考生下跌，但整體報名人數穩定，而今年又重新在內地招生，帶動人數上升，現時已派出超過6,500份錄取通知。

陳龍生指，學院去年有9成畢業生繼續升學，有62%學生能夠升上八大，當中更有一半以上成功獲三大取錄，其餘學生皆選讀自資院校或到海外升學。被問到今年考獲「3322」入大學門檻的考生人數上升，會不會怕影響收生，陳認為自資院校可能會感受到壓力，但對港大附屬學院不會有大影響，因為院校口碑好，認受性高。他分享，過去有考獲「3322」但聯招派不到心水的同學決定入讀該校，希望從另一途徑升讀心儀學科。

現場亦有同學分享升學出路及經歷，護理學副學士應屆畢業生劉恩彤分享，在19年DSE中考得22分，但因英文科成績不佳，決定重考。不過重考後成績沒有提升，決定選讀港大附屬學院。她順利獲港大及中大取錄，最後選擇升讀香港中文大學護理學課程。她鼓勵考試失手的考生不要放棄，DSE只是人生的一部分，就算走了遠路，最重要是找到自己的方向及興趣，努力向理想進發。