男子腳踢警腿被控襲警　官指可能屬意外判無罪

2020年1月26日（農曆年初二）有網民於網上號召到旺角聚集，以紀念2016年農曆新年發生的旺角騷亂4周年。當日有不少市民響應及在旺角朗豪坊外聚集，終演變成警民衝突。1名男子涉嫌於警方驅散示威者期間腳踢警長右腿，而被控襲警罪，被告早前否認控罪受審。案件今日（20日）在九龍城裁判法院裁決，被告被裁定罪名不成立。裁判官梁雅忻指案中關鍵在於即使被告與警長的腿部有觸碰，亦可以是意外而非蓄意。裁判官裁定控方未能在毫無合理疑點下證明被告是蓄意襲警，因此判被告無罪。

29歲被告陳柏豪，被控一項襲擊在正當執行職務的警務人員罪。控罪指他於2020年1月26日在九龍旺角砵蘭街240號至244號外，襲擊在正當執行職務的警務人員 ，即警署警長蔡偉強。

裁判官指，案中關鍵控方證人只有蔡警署警長，其餘證人均沒有目擊整個過程。據呈堂錄影片段，現場環境擠迫，有超過100人聚集及叫口號，亦有其他市民和小販。裁判官指雖然蔡作供時有仔細描述被告的動作，但片段顯示蔡是緊貼其小隊隊員後，對蔡是否清晰見到被告的行為有保留。裁判官指現場環境擠迫，錄影片段顯示被告先與蔡所屬小隊帶頭隊員擦肩而過，再接近蔡，雖然被告走近警員的行為自招嫌疑，亦接納蔡供稱被告與他的右腿有觸碰，但不能排除如辯方所述是意外，故裁定控方未能成功證案。

案件編號：KCCC 2519/2021