聽障考生DSE奪佳績　盼入讀港大電子工程　參與改良助聽設備

文憑試今日放榜，相信考生都付出了二百分努力，其中更有一些激勵人心的勵志故事。今屆DSE有嚴重聽障學生跨過難關，最後成功考獲佳績。梁梓朗同學的雙耳極度嚴重聽障，必須依靠助聽器生活，經過一番努力，他在DSE考獲Best 5(五科最佳成績)23分，其中英文科、數學科及通識科考獲5級。

梁同學一出生便確診雙耳極度嚴重聽障，一歲時便要到語言及聽覺訓練中心接受早期訓練，經過6年密集訓練，配合家長及自己的努力，他克服聽障的缺陷，口語能力訓練得跟常人無異，並就讀主流中小學，在學業上表現優秀。梁表示，今次成績與他預期相差不大，目標入讀港大電子工程系，希望能夠學習相關知識，進一步改良助聽器。他又希望將來成為聽力學家，靠自身經驗去幫助其他聽障人士。梁同學分享，學校老師一直都主動協助他學習，在未有疫情前，他上課時未必能夠聆聽所有內容，所以有時需靠閱讀口形來幫助。但因為疫情令師生上課都必須佩戴口罩，令到老師的聲音變得不清晰，又沒有口形可看。有見及此，學校主動向老師提供透明口罩在課堂中佩戴，讓梁同學可以更易吸收課堂內容。

宣美語言及聽覺訓練中心總幹事龐劉湘文認為，現時政府的宣傳不足，令很多聽障小朋友的家長發現問題後不知該向誰求助，她指出聽障人士不一定只能打手語，只要由小接受訓練，一樣能夠說話，甚至比起普通小朋友有更好語言能力，「聾唔一定係啞嘅」。梁同學最後亦鼓勵「同路人」，聽障人士會比起正常人面對較多困難，但只要不放棄，「一定行到自己嘅路」。