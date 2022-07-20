政Whats噏：林振昇晒會考成績單　自爆上堂掛住鋤Dee

中學文憑試今日(20日)放榜，芸芸學子點樣搵自己嘅出路都係一個大學問，而一眾議員都齊齊為考生打氣。其中選委會界別議員林振昇就喺社交平台上載自己嘅會考嘅成績單，成績相當亮眼，亦見到佢稚氣嘅一面，可見係相當高分嘅23分，佢評價為中規中矩。之不過，佢就話其實中學以後嘅人生，或者工作學習到嘅，遠遠比呢張成績表收穫得多喎，究竟此話何解呢？

咁就要從佢細個講起，佢話自己細個都曳嘅，成日上堂掛住「鋤Dee」，亦都曾經「唔小心」畀老師捉到，但成績都保持到嘅，一直平穩上到大學。佢又話當時社會並唔流行補習嘅風氣，所以成績未去到留班，屋企人都唔會點理嘅。之但係，畢業後佢本身想做老師，讀咗1年教學文憑就放棄啦。日尸皆因遇着2003年沙士，經濟唔好呀，被迫要另覓新路。

所以佢讀完大學之後都要再培訓喎。佢就參加咗勞聯嘅再培訓計劃，之後識落一堆朋友，話好自然咁就做到依家，冇再諗返轉頭喇。相比起教師，佢話再培訓課程成功令多名成人就業，都別有一番成就感。佢仲藉此希望各位同學搵到適合自己嘅道路，活出精彩人生！

另一議員田北辰今日都喺社交平台貼文，鼓勵其他考生努力。佢提到只要搵到有興趣同熱情嘅事，即係選擇一份你熱愛嘅工作，呢世就無一日似係返緊工，就唔會覺得辛苦難捱。佢又用自己做例子，話自己從政係其中一樣令佢有呢種感覺嘅事，希望各位同學都搵到呢種感覺嘅目標，睇嚟田北辰今次嘅身教都幾有說服力喇！