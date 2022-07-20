公審不成反受其害　麵店事件情侶被起底　傳已遭公司解僱

日前天水圍某麵店掀起性騷擾疑雲，一對情侶食客指摘店內一名男侍應借傳菜之便，三度以「下體」頂向女食客背部，蓄意「抽水」，故將其放上社交平台公審。惟經涉事店家公開當日閉路電視(CCTV)片段後，大批網民仗義執言，怒斥該對「麻煩情侶」未釐清事實就肆意將人放上網「公審」。事件幾經發酵，該對情侶疑因不堪網絡壓力，終於昨日(19日)就事件致歉，並指已主動聯絡店方溝通，望能平息事件。

店家公開CCTV後，大批網民就情侶未理清事情原委，擅自公開該名店員的相片，令其蒙受不白之冤，故將兩名男女大肆「起底」，將他們的相貌及電話等私人資料公開。該對情侶向媒體表示，收到大量陌生來電及手機訊息，均是就事件對他們的謾罵。另外，更有傳該對情侶的工作單位亦因事件而將他們辭退。其中，網傳男方尖沙咀工作的髮型屋特意發聲明，指公司是以共享工作間為髮型師提供場地，由於事主行為已嚴重影響公司，遂決定不再向他提供場地租用。兩人昨晚亦疑不堪壓力，打算透過店家向侍應致歉。原以為事件會逐步好轉，但有網民今晚(20日)揭發女事主其實自僱經營網店，質疑網傳的「被炒」一事作假。不過，兩人因事件屢受網絡壓力則已是不爭事實。

網民得悉該對情侶因事件而被網暴，進而影響日常生活後，大多認為其咎由自取，「你估老屈人冇代價？」、「惡有惡報」、「抵啊！」，但亦有網民認為他們已受到應有懲罰，呼籲大家息事寧人，「請各位Ching(兄弟)收手算喇，係咪想當事人自殺你哋先收手？」