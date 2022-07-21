東方日報A1：創科發展似白紙　超級狀元揀讀醫

今年中學文憑試（DSE）昨日放榜，應屆考生在新冠肺炎疫情下度過3年高中課程，頻繁停課、網課下，仍然誕生8名狀元，比去年多一人，其中一半更是取得8科5**的超級狀元（見表），8人分別來自首度誕生狀元的何文田迦密中學、英皇書院、皇仁書院及拔萃女書院等。當中，迦密中學男超級狀元曾志鵬在第5波疫情來襲時，於今年2月確診新冠肺炎，但他克服「疫境」及身心逆境，為自己及學校均奪得佳績兼創紀錄！不過，本屆狀元對發展猶如「白紙」、支援不足的創科卻興趣缺缺，一如既往多選擇學醫，8人中有6人會讀醫，有一人打算離港升學。

今年DSE的8位狀元，即考獲7科5**或以上成績者有5男3女，其中兩男兩女是超級狀元，於數學延伸部分再奪5**，4人分別就讀迦密中學、協恩中學、伊利沙伯中學及培正中學。迦密中學是首次誕生狀元，更一躍成為「超級狀元」，考生曾志鵬於4個核心科目、數學延伸、會計、經濟及物理均取得5**。自言來自普通家庭的曾同學指成績較預期好，他沒有想過能成為「超級狀元」，打算入讀香港中文大學計量金融及風險管理科學。

曾特別感謝父母在背後的支持，談到確診新冠肺炎又要備戰DSE時，他指當時狀態低迷、非常疲累，溫習進度亦受影響，他努力調整下，「初時溫2、4個鐘，之後慢慢加上去」。被問疫情下的高中生活有何感想？曾用一個「困」字形容：「首先疫情下好困難，其次困喺家中，令壓力上升。」他在學校加入唱詩班，會聽慢歌及做運動紓壓，每日溫書8小時，操卷是核心。

協恩中學超級狀元周愷彤，高中修讀數學延伸、物理、生物及音樂均考獲5**，連同化學取得5*，一共奪得17粒星。她希望入讀中大醫學院，日後留港發展，問到會否離港升學或發展，她稱想留守香港。周又指，對成績感喜出望外，因為核心科目成績與校內預測相比高出好幾分；而音樂科較為冷門，取得佳績難度更高，今次獲得5**證明從小學習鋼琴和敲擊樂的努力沒有白費，特別感謝父母和老師的培育。

伊利沙伯中學超級狀元謝承臻，是該校歷年第二位DSE狀元，於選修科生物、化學、物理及數學延伸均獲5**，未來希望入讀中大環球醫學，因為疫情下見到不少病人度過艱難時刻，十分痛心，自此立志成為醫生。培正中學超級狀元焦采溢亦打算於港大讀醫，她指高中有一次解剖青蛙，看到牠的心肺結構，「覺得身體好靚」，人體多個器官合一起很奇妙。她又稱，從未想過移民或到外地留學：「我喺香港出世、長大，香港係我嘅根。」

就讀皇仁書院的狀元麥顥邦亦想入讀中大環球醫學，因香港缺乏醫療人手，「希望出一分力」。英皇書院甘仲軒亦考獲狀元，視醫科為心儀科目，暫時未有打算離港升學，並指移民為個人選擇，不過自己對香港有歸屬感。來自拔萃女書院的狀元冼家朗則打算到英國劍橋大學升學，並選讀人類社會及政治學，未來希望從事非牟利組織及政府機構工作。

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