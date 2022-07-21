大熊貓安安佳佳6年內先後離世　海洋公園頓失「生招牌」

大熊貓「安安」及「佳佳」多年來是海洋公園的「生招牌」，可謂旅客入園的必經之地，奈何佳佳已先於2016年10月16日因健康狀況急劇轉差而接受安樂死，而在相距約5年9個月的今日，其伴侶亦因健康問題安樂死，「一對寶貝」永別港人。

大熊貓安安是於1999年跟佳佳一齊來港，當年是中央為香港特區成立兩周年送給香港的「禮物」，雌性的佳佳於2012年入選金氏世界紀錄「全球在圈養環境下現存最長壽雌性大貓熊」，2015年再入選「最長壽圈養大貓熊」。惟翌年佳佳健康急劇惡化，食量與體重暴跌，體重由71公斤跌至約67公斤，那時牠已38歲，相當於人類年齡114歲，最終10月要接受安樂死完結其一生，陪伴港人17年。

雌性大熊貓佳佳於1978年出生，在野外成長，1980年從四川青川縣被拯救後，一直居於臥龍自然保護區大熊貓繁殖場。佳佳於1999年來港時相於人類60歲，而佳佳於卧龍保護大熊貓研究中心時已誕下五胎共6名子女，來港後海洋公園一直希望安安、佳佳兩隻情侶大熊貓為港增添首隻「香港熊貓」，惜未能成功。