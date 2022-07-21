前清潔監督串同兒子騙公司35萬薪金　廉署起訴2人欺詐罪

廉政公署昨日(20日)落案起訴一名清潔服務承辦商前監督及其兒子，控告他們涉嫌偽造該兒子的出勤紀錄，於約兩年半內欺詐承辦商支薪共約35萬港元。2人准予保釋，明日(22日)在東區裁判法院應訊。42歲的葉劻祐，為ISS Facility Services Limited (ISS)前監督；及其24歲的兒子葉偉樂，報稱ISS前清潔工，同被控一項欺詐罪名。葉偉樂另被控一項交替罪名，即處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪名，違反《有組織及嚴重罪行條例》。

案發時葉劻祐為ISS一名監督，該公司是中環一幢商業大廈的清服務承辦商。他負責招聘及監督清潔工，於2017年12月為葉偉樂登記加入ISS，報稱受其監督在該幢大廈任職清潔工。控罪指2人涉嫌於2017年12月至2020年6月期間，向ISS虛假地表示葉偉樂的出勤紀錄準確反映其上班時間，並意圖詐騙而誘使ISS按照出勤紀錄發放薪金，而導致2人獲利或ISS蒙受不利。

葉偉樂涉嫌從沒有在該幢大廈執行清潔工作。ISS於上述期間透過他的銀行帳戶向其支薪共約35萬港元。交替控罪指他涉嫌於2018年1月至2020年7月期間，知道或有合理理由相信上述在其銀行帳戶內約35萬港元款項，全部或部分、直接或間接代表從可公訴罪行的得益而仍處理有關款項。