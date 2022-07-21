中大研究指領導層長期承受巨大壓力　或激發躁鬱症及精神分裂

一項研究揭示遺傳基因對領導力的影響，並發現了其與躁鬱症及飲酒量存在關聯。中大商學院聯同新加坡國立大學的研究小組，透過全球最大公共基因及醫療數據庫UK Biobank ，收集逾24萬名具歐洲血統人士的基因及職業資料進行研究。研究提出，身心健康和領導能力之間可能存在獨特基因聯繫。

研究發現，與領袖地位有關的基因同時或會危害人的身心健康，這有別於過往的研究結果顯示領導能力與總體健康及幸福感指標之間存在正相關。研究亦發現，撇除入息和教育所帶來的影響，擔任領導層職位與較高的體重指數（簡稱BMI）、增加的心血管疾病風險，以及壽命縮短存在顯著的基因上的關聯。

中文大學商學院管理學系副教授李文東解釋，其中一個成因可能是擔任領導層職位需要承受巨大心理負荷，這是長期存在的各種壓力來源，會激發心理及身體上的壓力反應，包括脂肪代謝和心血管功能的變化，長遠而言有損健康。換言之，領袖可能容易透過遺傳基因出現上述壓力導致的疾病和情況，而作為領袖所承受的壓力則可能引發或加劇該影響。研究驚訝發現，與領導能力最為密切相關的基因，同時也是引致躁鬱症及精神分裂症風險上升的遺傳基因變異。

是次研究亦觀察到，領導能力與較高的飲酒量存在基因上的聯繫，而這種不健康的行為已被證明會引致癌症。除遺傳基因因素以外，研究團隊還測試了領袖地位及一系列傳統上與領導能力相關、可被觀察的個人特質之間的基因關聯性，包括智商、風險承受能力及身高。結果顯示，那些被認為能引發領導才能的基因或許與這些特質相關。研究人員認為，這些基因可能通過這些個人特質，對領導能力產生影響。