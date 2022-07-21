自稱內褲愛好者認偷女裝內褲　小巴司機獲判感化12個月

自稱是內褲愛好者的小巴司機，凌晨時分返家時途經將軍澳富寧花園，期間見到屋外掛有10條女裝內褲，衝動下偷去這10條內褲。過程被裝設在單位的「天眼」攝下，最終小巴司機被捕。由於該些內褲分別屬於2名事主，被告被控2項盜竊罪。他早前認罪，法庭為他提取感化報告，押後至今早（21日）在觀塘法院判刑。裁判官劉淑嫻接納報告建議，判處被告接受為期12個月的感化令。

38歲被告林川峰，被控於2022年2月4日，在寶寧路25號富寧花園2座某單位外，偷竊4條總值40港元的內褲，及於同日同地偷竊6條總值60港元的內褲。

案情指，51歲男屋主與2名分別21歲及13歲的女兒同住。1月31日，屋主洗完衫後，將衣物晾掛在案發單位外的冷氣機下方，當中包括10條分別屬於2名女兒的內褲。2月4日早上，屋主發現上述10條內褲不知所終，翻查閉路電視片段後，發現一名可疑男子在同日凌晨偷取內褲後逃去，於是報案。警方調查後鎖定疑犯身份，並於2月10日採取行動。警方在寶寧路一帶埋伏，期間見被告出現即上前截查拘捕。被告警誡下稱自己是內褲愛好者，當日他返家時偶然見到涉案內褲，一時衝動下偷取。警方其後在被告的住所檢獲該10條被盜內褲。

案件編號：KTCC 736/2022