作曲人陳瑋洛承認恐嚇及襲擊漁護人員　還押至8.4判刑

剛好今天(21日)34歲生日的本地作曲人陳瑋洛，去年11月在清水灣郊野公園風箏區違規露營及用煮食爐，2名漁農自然護理署人員上前欲票控時，陳卻不但拒絕交出身份證，更取出30厘米長鐵管揮舞，又出手推其中一名人員。陳被控阻礙公職人員、普通襲擊及刑事恐嚇等共4罪，案件今在觀塘法院再訊。被告承認全部控罪，裁判官劉淑嫻稱案件涉及公職人員，情節嚴重，遂拒絕被告保釋申請，下令被告須還押至8月4日判刑，期間為他索取背景及社服令報告，故他須在收押所度過其生辰。

案情指，2021年11月25日早上9時許，漁護署農林助理員杜慧妍及吳嘉雯在清水灣郊野公園風箏區巡邏，發現被告及他女友在該處露營。由於該處列明不得露營，因此上前警告。2人收拾物品時，助理員發現被告在處理的煮食爐開著，遂打算票控，並要求被告出示身份證。被告拒絕出示證件，期間更從後褲袋取出一枝30厘米長的鐵管揮舞，杜嘗試捉住被告手臂以制服他，卻遭被告推開，令杜倒地擦傷。事主於是報警。

被告代表律師求情稱，被告深感後悔，為自己的行為感到羞恥，且鄭重向2名事主道歉。律師續稱，被告剛好今天生日，事件必然令他畢生難忘。考慮到被告認罪，希望法庭讓被告保釋候判。不過，裁判官聽罷陳詞後，拒絕其保釋申請。據資料示，被告早前已就事件中非法使用煮食爐一事被判罰款500港元。

案件編號：KTCC 748/2022