購買跑車名錶洗黑錢圖掩耳目　警破黑幫7賭場拘48人

警方有組織罪案及三合會調查科經深入調查，鎖定一個活躍於西九龍及新界北的黑幫團夥，涉嫌在區內租用多個舊樓單位，並以廉價聘用「睇場」、「兌分仔」及保鏢等職員，暗營非法釣魚機賭檔，場內更供應毒品以吸引賭客。警方於今日凌晨(21日)展開代號「梯田」反三合會行動，一舉搗破油麻地、深水埗、旺角及元朗區內7個非法賭檔，拘捕48人並檢走釣魚機、麻雀枱及賭具等證物。

被捕人士包括35男13女(21至63歲)，當中有8名為南亞裔。警方相信集團1名主腦已落網，另有12名分別報稱為商人、司機及拳館教練的集團骨幹成員就逮，各人分別涉嫌「管理賭博場所」、「販毒」、「洗黑錢」及「自稱三合會成員」被捕，其餘35名賭客則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕，各男女已被扣查，他們亦涉嫌違反「禁聚令」等防疫規例，分別被發出定額罰款通知書及被檢控。

據悉，犯罪集團設立網上平台，供賭客於網上轉帳兌換賭分，同時不法分子透過電子方式迅速轉走犯罪得益，並轉換成不同類型的資產。警方根據行動中檢獲的電話、電腦資料，以及銀行文件和銀行卡，相信犯罪集團於2年內清洗約3,300萬元不法收入，目前已查獲約1,300萬元等值資產，當中包括2輛以空殼公司名義購買、共值240萬元的跑車、10隻共值350萬港元的名錶，以及大筆現金，警方已向法庭申請限制及充公有關資產。