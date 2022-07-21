4匪認劫車逃走倒車撞警　官聽取求情押後至8.9判刑

4名男子前年召7人車往流浮山，途中聲稱有人暈車浪，趁司機落車協助之際，持刀劫去司機1000港元，兼把7人車駛走。之後再於粉嶺公路上亡命飛車，期間曾倒車撞倒電單車警員。有警察開槍嘗試制止賊車，但7人車繼續飆車，最終撞向路邊欄杆才停車就擒。4名涉案男子上月中在高院原訟庭承認搶劫罪，負責駕駛7人車的司機另承認危險駕駛，其中1人則因警誡下自爆曾幫人販毒，另承認串謀販毒。法官邱智立今天（21日）進一步聽取4名被告求情後，將案押後至8月9日判刑，4名被告繼續還押。

4名被告依次是陳鉅耀（18歲、無業）、王子樂（16歲、學生）、羅雪浩（28歲、無業）和黎泳伸（17歲、學生），他們承認於2020年4月3日搶劫，另外陳承認危險駕駛，羅另承認串謀販毒。

法官上次為王及黎索取相關報告後，報告顯示2人分別適合進入教導所及勞教中心，不過辯方冀法庭考慮2人已經還押逾27個月，可考慮判監禁，令2人可以獲得還押日子扣減，盡早重投社會。其中黎的中學班主任今天亦有到庭支持，該所中學已表明願意在黎出獄後重收他入學，加上黎在滑浪風帆運動表現出色，曾參加學界與國際比賽，辯方律師冀法庭盡量以較低的量刑起點判刑。

案件編號：HCCC 179/2021