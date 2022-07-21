腎病無阻求學路　香島中學林家浩創科比賽曾奪金獎

香港中學文憑試昨日(20日)放榜，一眾考生幾經艱辛終取得滿意成績。位於九龍塘的香島中學亦有2位考生在準備考試過程中各自遇上不同困難，但仍努力堅持，最後突破重重難關。

其中一位是林家浩同學，一直患有發病原因不明的慢性腎病，直至上年12月，經一個大型手術才得以逐漸恢復。林同學表示，準備DSE的過程十分艱辛，因為需要兼顧學業之餘又要經常出入醫院，導致溫習時間極為不足。除了學業和治療疾病之外，他上年亦有參加香港創科展的創科比賽，他發明的產品「食品鉀濃度降低裝置」，能幫助腎病患者有更多元化的飲食，最終亦獲高中組金獎。他表示，雖然最後文憑試成績未如理想，但他已感滿足。他的指導老師朱國傑亦稱讚，林主動性很高，為人十分善良，而且有堅持的精神。

另一位則是鄧可揚同學，他在準備DSE期間染上新冠肺炎，導致溫習行程被打亂，期間心理壓力極大，並在養病和調整心情後重新開始溫習，最終更在文憑試不同科次中奪星。此外，香島中學為配合政府和學校傳統理念，會積極推動愛國教育與公民與社會科，學生發展處副主任謝育元表示，學校會積極推動各種校內和校內活動讓同學對國情有更深入和立體的認知，校內方面會定期讓學生在五星旗下發表演講；而校外方面，學校亦經常組織內地考察團、姊妹學校交流活動、軍訓等，希望藉此讓同學更了解中國文化。