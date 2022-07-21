自製2米魚竿爬棚架「釣走」手袋　持行街紙越南漢認罪判監22個月

一名越南籍男子於去年8月攀上深水埗荔枝角道東明樓外牆棚架，將逾2米長自製「魚竿」伸入10樓一個單位的窗戶，釣走一個手袋逃走，女事主損失約5,900港元的財物。涉案男子今日(21日)在區域法院承認入屋犯法罪，被判監22個月。法官彭中屏判刑時指，被告持「行街紙」在港犯案，屬加刑因素，但考慮到被告被捕後，配合警方調查及有悔意，採用較低的量刑起點。

報稱無業、32歲越南籍被告Nguyen Minh Dung，被控於2021年8月22日，作為侵入者進入深水埗荔枝角道東明樓一單位，在該處偷竊一個手袋，內有1個銀包、1張身份證、現金1,200港元、1張HKTV Mall現金券、4張不同銀行的信用卡、1張東亞銀行提款卡、1張個人八達通和1張長者八達通，總值5,904.6港元。案情透露，女事主當日到單位探訪父親，當日大廈外牆搭有棚架，被告攀上棚架、將一枝長約8英尺的連勾竹竿伸入案發單位窗戶，勾走事主放在梳化上的手袋。事主聽到聲響後，走出客廳及目睹被告勾走手袋，事主大叫及衝向窗戶，被告則帶着手袋逃去。案發單位客廳的閉路電視拍到案發過程，警方於同年8月27日在福華街拘捕被告，被告在警誡下承認犯案，並在警署錄影會見時透露當日在棚架拾獲竹竿和衣架，他改裝兩物及用作犯案，他偷走事主手袋後，取走了1,200港元現金，其餘物品則被他丟棄。

法官彭中屏判刑時，指入屋犯法罪是嚴重罪行，一般以監禁3年作量刑起點。辯方求情時，指被告是借機行事，沒有精密計劃和手法外行。彭官不同意被告只是借機行事，指被告犯案時須特意攀上大廈棚架，而案發單位更位於10樓。惟彭官同意犯案手法外行和不複雜，而被告被捕後，將事件和盤托出，顯示他有悔意，故採用較低的量刑起點、即監禁30個月，惟被告持「行街紙」在港犯案，無疑是加刑因素，故調整量刑起點至33個月監禁，考慮到被告認罪、給予扣減後，最終判處即時監禁22個月。

案件編號：DCCC66/2022