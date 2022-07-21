學界倡學校設中層職位　統籌國情國安教育工作

立法會財務委員會上周五通過議案，改善公營小學中層管理人手，理順公營小學校長及副校長薪酬，香港教育工作者聯會認為議案通過意義重大，有助吸引更多有意投身小學教育的人才，提升整體教育質素，不過近年教育局先後提出加強國民及國安教育，均涉及跨學科統籌，教聯會建議學校可新設中層職位，設立「國民教育統籌主任」，統籌校內國情國安教育工作。

教聯會更建議，應持續檢視小學中層職位是否能配合教育發展需求，考慮逐步提升小學中層職位的比例，長遠與中學看齊；另提升開辦6至11班小學校長的職級至二級校長，以挽留人才。同時亦要設立不同晉升階梯，建構「教學」及「行政」雙軌並行職業發展路徑，讓一批教師可專注教學、處理課程發展等，另一批則可專注行政工作。

至於近日有一名中五生稱，就頭髮過長被校方指違反校規一事，已正式向平機會投訴學校違反性別歧視條例。教聯會主席黃錦良稱，學校是教育下一代的場所，教育兩字不單止集中於學術、知識層面，更重要是灌輸正確價值觀及讓學生敬畏法規法治精神，相信每所學校的校規得以推行，是經已獲得大部分家長認同，故認為上述事件只屬個別例子，建議有需要時可向學校商討交流，解決事件。