男子涉商埸帶走5歲女童到殘廁狎玩　承認作猥褻行為罪候判

31歲男子涉於去年4月在天水圍的商場內搭訕1名5歲女童，先帶女童到天台花園遊玩，及後帶她到傷殘人士洗手間內，脫去她的校服，再摸她私處和臀部，更要求女童為其口交。女童母親被告知事件後，同日報警。警方翻查閉路電視及拘捕該涉案男子，他今天（21日）在區域法院承認向16歲以下兒童作出猥褻行為罪，須還押至8月4日判刑，期間索取被告的精神、心理、背景報告及事主的創傷報告。

被告余嘉明（31歲）承認一項向16歲以下兒童作出猥褻行為罪。控罪指，被告於2021年4月26日在天水圍俊宏軒商場1樓傷殘人士洗手間內，對5歲女童X作猥褻行為。

案情指，去年4月26日下午，當時5歲女童X的母親讓朋友送X到天水圍天澤商場，讓X自行前往補習社，惟X在商場3樓一餐廳外徘徊，被告上前搭訕及帶X到俊宏軒商場天台花園嬉戲。同日下午1時50分，被告帶X到俊宏軒商場的傷殘人士洗手間，被告脫去X的校服和內衣，再摸X的私處和臀部，被告又親吻X的嘴和胸部，及要求X為他口交。約2時10分，被告和X走出洗手間，兩人分別朝不同方向離去。X告知母親，她被一名男子帶去天台花園和傷殘人士洗手間，X母親同日報警。同年4月27日，被告被警方拘捕，在警誡錄影會面中，被告承認犯案。

案件編號：DCCC 693/2021