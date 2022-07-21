議員不滿以英語授課評定醫學資格　盧寵茂否認限制海外醫生執業

政府早前根據《醫生註冊條例》公布50間獲認可醫學資格名單，涵蓋包括澳洲、加拿大、新加坡、英國及美國的著名大學醫科課程。立法會衞生事務委員會今日(21日)舉行特別會議，就授課語言繼續作討論，有議員批評，訂立授課語言為英語是註冊委員會僭建出來，是建立護城河，保護自己業界利益。

議員梁熙表示，在香港法律上並沒有指明在香港執業醫生的學位，一定要全部以英語授課，指條例只提到課程須與香港醫學院大致上可比擬，但委員會就解讀為是要英文授課，從而令內地醫學院畢業生未來無法透過相關計劃來港。他又指，現時香港市民等做手術時間漫長，註冊委員會卻建立護城河保障自己，是漠視香港人的利益。

醫務衞生局局長盧寵茂解釋，當局並沒有任何預設，拒絕任何地方的醫生來港執業，所有都會考慮，但必需符合法例要求，望來港執業醫生的畢業學院必需與香港兩間大學醫學院基本上可比擬，這是保障香港市民接受醫療服務時的水準，不存在排除任何地方醫學院的畢業生。特別註冊委員會主席鄧惠瓊指，委員會說依法辦事，並非僭建出來，強調沒有排除任何世界各地一個有國際水準的醫學院在港註冊。