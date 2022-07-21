倉務員2度強姦及襲擊18歲繼女判囚10年6周　提上訴許可申請被拒

有毆打女友女兒前科的倉務員，被指在3年多前5度強姦當時18歲的女友女兒，更奪去對方初夜。他去年於高院原訟庭受審，被裁定其中2項強姦罪罪成。法官於去年9月判處該倉務員2項強姦罪監禁10年，另2項襲擊罪則判囚6星期，刑罰分期執行。倉務員就該2項強姦罪的定罪，提出上訴許可申請，高院上訴庭法官彭偉昌早前經開庭後拒絕其申請，今（21日）頒下判詞解釋理由。

代號「LWH」的42歲上訴人，原被控於2018年某日至2019年4月28日，5度在18歲女事主X的外婆住所強姦X。他被裁定罪成的2項控罪之案情指，在2018年年底，上訴人與X同去X外婆家組裝睡床，當時單位只有他們2人，被告帶X入房，要X坐在床邊，之後強行把X推落床並強姦她，期間被告更稱「都話你要畀我啦」。翌年4月28日，被告再在X外婆家強姦X。

申請人的唯一上訴理據指，X不是1名可信的證人，她的證供有不一致之處，亦曾承認自己經常説謊。律政司一方則指出，X不是聰明或口齒伶俐的人，以她的年紀和遭遇，證供有缺點可以理解，原審法官在總結指引時已指出X證供中含糊或前後不一致的部分，讓陪審團充分了解情況。上訴庭法官指，原審法官給予陪審團清晰全面的指引，也給予詳盡持平的總結，上訴人未能指出原審法官的法律指引和證據總結有任何錯誤、不足或不公平之處，因此拒絕其申請。

案件編號：CACC 220/2021