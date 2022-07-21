院舍防疫擬再收緊　探訪者需打3針及持48小時核酸檢測

本港新冠疫情似有反撲趨勢，為防範院舍再次出現嚴重爆疫情況，有院舍業界人士透露，港府有意收緊對安老及殘疾人士院舍防疫要求，包括將院舍員工核酸檢測由每兩周1次加密至每周1次，更不排除至每48小時一次；院舍探訪亦有計劃收緊，如要求訪客打3針疫苗，以及須​​持有48小時內核酸檢測非染疫結果。

據了解，近日有約100間院舍現小量確診個案，較上月初明顯上升，加上社區有大量傳播鏈，政府擔心院舍職員、探訪親屬會將病毒帶入院舍，故提出有關收緊措施的建議，但目前並無執行時間表。香港安老服務協會執委李輝表示，現時院舍員工每日上班前須做快測，並自今年上月22日起每隔2周便到社區檢測中心進行核酸檢測，但政府部門卻於早前業界會議上提出，由下周三(27日)起加密至每周1次核酸檢測，如疫情惡化，不排除至每48小時一次。李表示，院舍人手長期不足，院舍職員每更工作時間約12小時，一旦檢測次數如此頻繁，憂心會令業界人手流失，最終影響院舍運作。

對於收緊訪客探訪要求方面，她指打3針疫苗，遠不及須​​持有48小時內核酸檢測非染疫結果的影響。她指疫苗通行證下，基本上許多家屬已打了3針，惟每48小時一次的核酸檢測則會令探訪出現許多掣肘，尤其影響較「頻繁探訪」的家屬，故冀政府考慮公共衞生時，亦需顧慮實際運作及情理。另一方面，安老服務協會主席陳志育則指，明白政府的收緊措施是為了避免疫情擴散，故希望當局、員工及家屬三方均要互相理解及體諒，又指如疫情惡化，最差情況可能連探訪安排亦會被停止。