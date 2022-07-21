涉黎智英欺詐案　周達權轉任控方證人免予起訴　案押10.27再訊

曾轉任控方證人出庭作供的周達權，其案件押後至10月27日再訊。

壹傳媒黎智英與壹傳媒集團行政總監黃偉強，涉嫌違反地契使用價值5.16億港元將軍澳工業邨地段，並隱瞞業主香港科技園公司，令與黎智英相關的公司獲得租金利益，2人被控欺詐罪。案件早前在區域法院審訊，前同案被告、壹傳媒營運總裁兼財務總裁周達權在案中以特赦證人身份作供，出庭指證黎2人。周達權的案件今午（21日）在區院再訊，法官陳廣池批准周今天不須到庭，續押後案件至10月27日再訊，以待黎黃2人的案件裁決後再處理。

黎智英（74歲）和黃偉強（60歲），2人被控1項欺詐罪，指2人連同周達權及其他人，於2016年1月至2020年5月19日，向香港科技園公司隱瞞在非按訂立租契的情況下，使用在將軍澳工業邨駿盈街8號的處所；而黎再獨自面對多1項欺詐罪，指他連同其他人，於1998年4月1日至2015年12月31日，同樣隱瞞非按訂立的提案計劃書及租契的情況下，使用涉案處所。

周達權在上述案件審訊中，獲免予起訴、以特赦證人身份出庭作證，而周原因牽涉同一事件而被控，該案今午再提訊。法官陳廣池指，考慮到黎智英一案將於8月24日作結案陳詞，故將周的案件押後，以待黎案裁決後再處理。基於周達權今天有律師代表，陳官事前亦已批准周今天毋須到庭應訊。

案件編號：DCCC 156/2022