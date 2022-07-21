藝人余德丞到餐廳拍片批食物難食　餐廳東主入稟小額庭索償1400元

藝人余德丞（Dickson）於本年5月離開無綫電視(TVB)後，轉戰YouTube平台，不時在自己開設的頻道上介紹美食。早前一段余及兩名友人在深水埗農場餐廳的試食片段中，余直言餐廳食物難食，引起網絡熱烈討論。該餐廳東主其後入稟小額錢債審裁處向余德丞追討逾1400港元作當天的租金及電費。案件今日（21日）進行簡短聆訊，余缺席是次聆訊。暫委審裁官紀順治指申索人今日簡述理據不能說服法庭，並把案件押後至10月3日再訊，以待申索人補充相關文件。陳於庭上聲稱若早知余等3人會在現場拍片，會收取3,000萬港元作場地費。

據農場餐廳老闆陳興濤於申索書指，余德丞在2022年5月29日未經他同意，盜用了他的私人地方進行商業性用途的拍攝，故向余德丞索償當日拍攝的租金連電費共1,466港元。審裁官今開庭就申索書內容，向陳初步了解案情。陳興濤指案發當日有3男子，於約下午6時以顧客身份進入農場餐廳，沒有表明身份及表明會進行拍攝。陳指他們是以顧客身份掩飾其YouTuber身份，若事前知3人會拍片，會收3,000萬港元場地費。審裁官不接納申索書所指餐廳是私人地方，又質疑餐廳有何租金損失，陳澄清是收取拍攝的服務費。審裁官對陳稱進入餐廳要表明身份的說法亦有所保留。因此陳須補充相關文件，以說服法庭。

案件編號：SCTC 014132/2022