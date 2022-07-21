今增4375確診　包括299輸入個案　再多3患者離世

本港新冠疫情愈趨嚴峻，確診數逐步回升。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，今日(21日)新增4,375宗確診，包括299宗輸入個案，昨日(20日)再多3名患者離世，分別是1男2女，年齡介乎93至99歲。再多一間院舍出現新個案，為博愛醫院賽馬會護理安老院，有兩人確診。今日有414宗學校呈報確診，來自335間學校，涉及330名學生及84名教職員，有2間學校的涉疫班別被建議停課一周。

輸入個案中，140宗在機場找到，113宗於檢疫設施中發現，另有46宗是完成檢疫後發現。分別來自49個國家及地區，包括英國72宗、加拿大20宗、美國19宗、印度18宗、法國17宗、泰國17宗、新加坡14宗、德國12宗等。直至本月19日，有1,149宗本地疑BA.2.12.1變種病毒株個案，佔總體確診病例2%；而有403宗疑感染BA.4或5，佔總體1%。

張竹君表示，今日有逾4,000宗確診，指本港確診有上升趨勢，擔心會對公立醫院醫療系統做成負荷。醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業亦在會上公布，九龍醫院康復科病房再增3名病人確診，目前已轉至聯合醫院留醫，目前該群組已累計有6名病人及1名員工確診。