6月份綜合消費物價指數按年升1.8%　連續6個月通脹

政府統計處今日(21日)公布今年6月份的消費物價指數。根據綜合消費物價指數，6月份整體消費物價與一年前同月比較，上升1.8%，較5月份的相應升幅1.2%為高。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在6月份的基本通脹率為1.8%。

經季節性調整的綜合消費物價指數，截至今年6月止3個月的平均每月升幅為0.1%，與截至5月止3個月的相應升幅相同，剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應的升幅為0.1%及0.2%。在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在6月份錄得按年升幅的類別為電力、燃氣及水，上升14.1%、衣履上升5.5%、基本食品上升4.8%、外出用膳及外賣上升3.5%、交通上升2.1%、耐用物品上升1.9%、煙酒上升1.6%和雜項服務上升1.2%。

政府發言人表示，6月基本消費物價通脹率進一步微升至1.8%，能源相關項目價格的按年升幅加快，衣履及食品價格的升幅仍然顯著，其他主要組成項目承受的價格壓力則大致受控。鑑於一些主要入口來源地的通脹飆升，外圍價格壓力預期將持續顯著，不過由於本地成本壓力保持輕微，總體而言通脹在短期內應會維持溫和。