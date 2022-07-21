因應管有索帶案上訴得直　律政司首次於暴動案修改管有索帶控罪

警方於2019年11月18日封鎖香港理工大學，有網民發起行動「圍魏救趙」，理大附近發生暴力衝突，警方在油麻地拘捕共213人。當中11人被控暴動罪，各人均否認控罪。該宗區域法院案件今天（21日）移師至西九龍法院開審。鑑於上周五終院在1宗上訴案件中，裁定索帶不屬「管有適合作非法用途的工具」罪的涵蓋範圍，控方於本案開審前，將當中2名被告另涉的「管有適合作非法用途的工具」罪，改控「管有物品意圖摧毀或損壞財產」罪，成為首宗律政司因應終院案例而修改控罪的案件。

11名被告依次是陳建熹（18歲）、陳子健（22歲）、鄭浩麟（25歲）、鄭偉傑（23歲）、張浩然（24歲）、張元山（23歲）、周明摯（41歲）、方淦輝（23歲）、馮天程（21歲）、何焯銘（34歲）及何仲玹（22歲），上述年齡均為案發年齡。控罪指他們於或約於2019年11月18日，在香港九龍油麻地窩打老道與咸美頓街之間的彌敦道一帶，連同其他人參與暴動。鄭浩麟及馮天程另分別被控於案發時，管有1包及3包索帶，意圖使用或導致或准許他人使用索帶，以損壞屬於另一人的財產。

據控方開案陳詞指，案發當日油尖旺區彌敦道一帶的交通嚴重受阻。警方於約晚上10時抵達加士居道組成防線，往彌敦道方向推進，期間不停遭受示威者投擲汽油彈等雜物。大部分示威者身穿黑衫，並以口罩及防毒面罩遮蔽容貌，部分人佩戴頭盔、護目鏡等裝備。上述對峙一直持續，警方作出多次警告後發射催涙煙等以驅散示威者，但示威者仍然持續集結及拒絕散去。警方於晚上近11時半到達案發位置展開圍捕行動，由於有示威者在碧街向彌敦道方向投擲汽油彈，警方特別戰術小隊迅速增援，成功圍堵大批示威者，包括本案11名被告。案方指，基於案發時的社會環境，被告有充足機會離開暴動現場等因素，儘管被告未被拍攝到作出破壞社會安寧的行為，亦足以證明他們曾參與暴動。

案件編號：DCCC 747/2020