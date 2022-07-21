稱遭群警毆傷　男子告一哥索償160萬元今開審

一名男子聲稱於近4年前在旺角等候過路期間，在街頭遭一群黑衣警察無理毆打，再被拖行後丟在路邊而受傷，以致需停工半年。他就事件於2019年入稟區院，指該批黑衣警察的行為嚴重侵犯他的人權外，也對他構成酷刑對待，違反作為警察的法定責任，要求警務處處長賠償逾160萬港元，案件至今天（21日）在區院開審。

原告是蕭志雄，被告則是由律政司代表警務務處處長。原告沒有任何律師代表，自行處理案件，並接受律政司一方盤問。他指2019年8月3日案發時他約50歲，為一名自僱運輸工居於旺角區，時常會替內地顧客把傢俬等貨物運往香港，月入約2.5萬至3萬港元。他當晚往順天邨紀律部隊宿舍送傢俬後，乘巴士到達旺角，在旺角道彌敦道交界等候過馬路時，便遭受警員襲擊，警員再把他拖行數步後又將他丟在馬路邊，後由途人救起送院。他因事件致左腳踝受傷，並須停工大約半年，因而損失約16.5萬港元的收入損失。但他通常收取現金報酬，亦毋須報稅，故沒有任何工作及收入證明文件。

律政司一方指蕭的申索文件中，聲稱自2014年秋天已有嚴重及無數警暴情況，並指他的個案只是無數警暴的典型例子等，質疑蕭不喜歡警員，且對警員存在偏見；蕭在文件中又提及當晚的警員「係想打人，想毆打市民」等，質疑這亦是他的個人觀感及猜想，並非真實情況。蕭否認對警員存有偏見或有預設立場，並指考慮到當時的社會現場環境，「佢哋有盾牌啊，有警棍啊」，遂認為警員想打人。律政司一方再舉出申索文件中，蕭以「那群蓄生」及動物「它」來形容警員，質疑蕭不存偏見的說法；蕭則指當日只是一名過路市民，卻無辜被打，深感憤怒下才說「那群畜生都不如的黑衣警對我拳打腳踢」，而「它」則只是寫錯字，並非故意。案件明天續審。

案件編號：DCPI 3344/2019