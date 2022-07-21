粵港加強執法協作　今年查處2097宗涉走私案

廣東省公安廳周四（21日）發布消息稱，廣東省反偷渡反走私聯合行動取得成效，今年以來共破獲378宗涉偷渡刑事案件，逮捕1,263名涉案人員；查處2,097宗涉走私案件，逮捕3,900人。當局扣查2,249艘涉走私船隻，查獲2.2萬餘噸走私凍品和2.6億支香煙等。

通報稱，為切實加強粵港交界水域日常治安管控，從源頭上消除走私犯罪隱患，廣東省內執法部門及香港水警持續強化執法協作，常態性開展聯合執法行動。通過半年來對偷渡走私活動的持續嚴打高壓，廣東珠江口、北部灣偷渡走私活動明顯減少。

廣東省公安廳周四通報多宗案例，其中廣州市公安局去年10月偵辦一名香港女警被涉走私高速快艇（俗稱「大飛」）撞擊殉職案，調查期間發現一條為走私分子提供快艇引擎及相關配件並生產、組裝、維修走私大飛的作案團夥線索。當局今年5月逮捕以李某麒為首的27名涉案人員，扣查152艘無船名、船號及船舶證書的船隻。

深圳市政府新聞辦同日舉行記者會，公布近期破獲25宗利用跨境司機夾帶走私物品、涉嫌妨害傳染病防治罪案件，抓獲82名疑犯，其中對75人採取刑事措施，行政處罰7人，查明19名涉嫌夾帶走私物品跨境司機。會上提到，深港跨境陸路貨物運輸採取「全接駁+擺渡」模式，日均接駁入境作業貨車超過3,500輛次，保障供港生鮮、生產生活物資穩定運輸。該市加強口岸接駁點和綜合接駁站管理，升級口岸接駁點圍擋管控，消毒跨境貨車時如發現可疑走私物品，立即將案件移交海關和公安部門處理。