逾5000安老院友染疫亡　安委會：醫社合作未如理想

新一屆政府履新，安老事務委員會主席林正財卸任在即，總結20年間見證了不少安老議題上的轉變，包括近年人口老化問題。他曾於2017年制訂「安老服務計劃」方案，提出「居家安老」政策應對未來20年人口老化挑戰。至於在第5波新冠疫情下，安老院舍有逾5,000院友染疫死亡，林坦言情況不理想，惟疫情發展亦屬意料之外，反映本港醫療與社福合作未如理想。

林正財稱，在處理安老議題上，政府已回應20項大建議，涵蓋各大層面，當中政府經已開展跨局、跨署合作。林坦言，人口老化為本港醫療，以至社福的長期護理融資，均帶來很大挑戰，強調新一屆委員會多加注意，不過現時已有部分應對建議經已實施，包括實行共同付款，一改以往大部分服務未有審查收入資產的作風，讓有急切需要且基層的長者能夠使用服務。林更促請新一屆政府能推廣更多自負盈虧服務，鼓勵中產或以上人士，能用自己的資源照顧父母。

院舍宿位嚴重不足、輪候院舍時間過長等問題一直為人詬病，林正財透露已與部分新一屆官員商討，建議放寬興建院舍高度限制。林更冀望新一屆政府在積極搵土地興建更多的房屋同時，亦可同樣以「結果為本」思路，搵地興建更多的安老設施。就前屆政府稱社區照顧要達致「零等候」，林稱難以達成，不過經當局積極介入後，相關輪候時間已成功由13個月減至6個月，惟最理想等待時間應維持於2至3個月。他又指，現時有計劃鼓勵更多年輕人加入行業，另就輸入勞工研究，故在解決人手資源問題後，相信輪候時間屆時可再壓縮。