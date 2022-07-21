政Whats噏：香港創科發展緩慢　黃玉山：不可只依賴大學研究

香港創科發展緩慢，業界人士屢批政府支援不足，加上教育體制未夠完善，令創科業都出現斷層。其中研究資助局主席、都會大學前校長黃玉山今日（21日）出席書展活動時，批評香港創科發展停滯不前，而學生創業因欠缺支持大多失敗，建議政府吸引外國大企業來港發展。至於同場嘅選委界議員劉智鵬亦指，香港教育系統落後，對職業存在定型，屬於唔理想社會，究竟政府應該點做好呢？

被問到點樣擴展創科業時，黃玉山稱香港嘅優勢在於大學基礎研究，但要追求更大嘅發展，唔可以單靠呢啲研究，要諗辦法吸引外地企業嚟香港設廠。佢仲指香港好多所大學都有理科畢業生。之不過，畢業生投身社會往往學非所用，反而從事保險，所以點樣鼓勵佢哋投身創科行業都喺一個問題。

黃玉山又指畢業生發展初創企業，多數都唔成功，失敗咗真係前路茫茫，不知何去何從。所以佢建議引進外地著名嘅大企業，等畢業生喺企業任職並藉此磨練一段時日，創造有利創業嘅條件，而即使失敗咗，亦有機會可以走返轉頭 。

至於選委界議員劉智鵬，承認移民潮對大學收生有影響，而香港亦唔係一個理想社會，因為教育體系太落後，對於職業嘅觀念仍然持有成見，到今日都仲講緊傳統學科，認為去工廠打工就係低下工作。但佢話認識好多「廠佬」，當日讀完中學應付會考之後就投身工廠任職，依家已經做咗老闆。

雖然依家入大學嘅機會高咗，但劉智鵬唔同意學生水準較以往低，因為大學可以畀佢哋發揮自己，而就算公開試成績欠佳，都唔代表升讀大學表現差，反之亦然。佢又都提到有部分大學學系嘅畢生求職較難嘅現象，可能係礙於其就讀大學嘅校譽問題，但實際上只要同一個學系，即使不同嘅大學所提供嘅學科訓練都係一樣。