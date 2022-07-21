社署下月起加強院舍檢疫安排　訪客須出示48小時無感染證明

社會福利署今日(21日)表示，鑑於近日疫情反覆，持續有院舍出現住客、員工確診個案，署方為保障住客、員工和訪客的健康，政府經仔細考慮後，會就院舍探訪及員工檢測，採取以下新安排。

由8月1日起，所有訪客須於探訪前進行核酸檢測，並提供其48小時內的檢測無染疫的結果證明，方可到院舍探訪。考慮到疫情發展及院舍住客為重點保護對象，在3個月內曾確診的康復者，亦須進行有關核酸檢測。此外，由8月28日起，院舍訪客接種疫苗的要求將會提升，訪客必須按照政府在「疫苗通行證」下的接種疫苗要求方可到訪。

院舍員工檢測安排方面，政府將於下周三(27日)，即第73輪強制檢測開始，要求所有院舍員工須每7天就進行一次核酸檢測。政府將安排指定檢測承辦商，為院舍提供檢測套裝供員工自行進行採樣，並會於指定日期到院舍收回樣本。員工亦可選擇親身到全港各區的社區檢測中心或流動採樣站免費檢測。與此同時，所有院舍員工仍須繼續在每天值勤前，自行進行快速抗原測試，測試結果須為無染疫方可如常上班，以保障員工及住客的安全。