中大醫學院院長書長分享經歷　籲遇挫折時勿忘初心

書展自昨日(20日)起一連7日在會展開幕。今屆書展請來中大醫學院院長陳家亮，以及兩位中大6年級醫科生沈思彤、鄧童，分享醫學路上的心路歷程。陳表示，80年代中大創立醫學院時，「只係sell(銷售)概念，因為當時乜都冇」。但他認為，正因為沒有過往業績，將來才可以創意無限，使他下定決心未來要發展醫學院。

陳表示，「做了幾十年人，要成功，最重要的是愛上失敗」。他認為即使當上教授或院長，也只是展開新的失敗，皆因當時沒有行政經驗和人脈，只憑勇猛做事，因此醫學和教學路上經歷了屢次失敗，例如20年前和中大前校長嘗試推行大腸癌普查計劃進展不順利，以及2016年推出醫學院跳級制被叫停。但強調，如果自己在做一件好事，不順利時反應付出更多努力去達成「不可能的任務」，並不是選擇放棄和忘記初心。

他又提到，8年時間過去，中大於2013年推行的環球醫學領袖訓練計劃，如今已培養出有關懷救人使命和國際視野的學生，其中兩位便是沈思彤和鄧童。沈、鄧兩人稱，受在醫院實習時的體驗啟發，在醫學院和教授的支持下，聯同其他醫科生採訪了21位醫院中值得尊敬的幕後工作人員，如清潔工人和廚師等，並集結成書《杏林深處》出版。