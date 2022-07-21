鄉郊選舉指引諮詢　核實地址證明批評言論等受關注

明年年初舉行鄉郊代表選舉，選舉管理委員會今日（21日）於沙田社區會堂舉行公眾諮詢大會。有村民關注如何核實地址證明；亦有村民詢問發表批評另一村民言論，會否與法例牴觸。選管會主席馮驊稱言論需要有事實根據，亦有很多方法核實地址證明。

來自大水坑村的張先生詢問，何謂認可的地址證明。選管會主席馮驊表示一般來說，水電煤及銀行等費用收據均可當作地址證明，至於網上文件亦可打印用作證明。另外，馮指一旦該選民未能提供任何地址證明，可宣誓核實代為證明，選管會以務實方法證明選民資格。

另外，一名田心村居民表示，假若有人在參選期前公開宣布參選，以及批評另一村民德行，會否與法例牴觸。馮驊表示假若有人在參選期前公開宣布參選，法例上會認為他已為候選人，他需負責該段時間所有的廣告開支報告。此外，該村民的言論亦需要有事實根據，不可以有誤導及虛假。另外，建議指引的公眾諮詢將於8月9日結束，市民可於諮詢期結束前，將書面意見郵寄至選管會。

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馮驊稱言論需要有事實根據。（黃仲民攝）

沙田今日舉行鄉郊代表選舉公眾諮詢大會。（黃仲民攝）