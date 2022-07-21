中大9學科打入全球排名50強　4科為全港之最

香港中文大學在2022年軟科世界一流學科排名（ShanghaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects）中，有9個學科打入全球50強，包括生物醫學工程、計算機科學與工程、護理學、通信工程、金融學、控制科學與工程、物理學、電力電子工程，以及能源科學與工程，其中4個學科更是全港排名首位。

今年中大最高排名的學科為生物醫學工程，於全球排列第13位，較去年上升5位之餘，亦是全港排名首位，另計算機科學與工程、金融學及物理學俱是全港排行首位。此外，中大較去年多3個學科進入全球50強，分別為通信工程、電力電子工程及能源科學與工程，分別於世界排名31、47及50。

由高等教育評價機構軟科公布的世界一流學科排名涵蓋54個學科，涉及理學、工學、生命科學、醫學和社會科學5大領域。排名採用國際性學術指標評估院校在各學科的表現，包括學科的國際權威獎項、頂尖論文、論文品質、國際合作等，涵蓋全球約5,000所大學，每年有約90個國家和地區、逾1,800所大學列入各學科排名。