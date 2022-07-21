小天瑜遷居在即　善心人士贈牆紙繪天花　獲網民激讚

2018年因罹患橫紋肌肉瘤後遭遇醫療事故，致成「植物人」的7歲女童周天瑜，早前其父在Facebook專頁分享一家即將遷入新居開展新生活，網民紛紛祝賀及為小天瑜加油打氣。小天瑜父親今日(21日)再度更新近況，除交代喬遷進展外，更指分別有兩間機構義務贊助「動物牆紙」及「天花板繪漆服務」予小天瑜，讓她終於可以獨享自己的一片小天地，天瑜父親更喻之為「天瑜的私人動物園」，事件獲網民熱讚。

從影片可見，在為小天瑜預留的房間中已布置好動物圖樣牆紙，更有畫師冒攝氏34度高溫，在其室內天花繪近數小時，令天瑜房內終有一片栩栩如生的蔚藍碧天。天瑜父親在片中衷心感激以上熱心人士，稱「因為你們的幫忙，讓天瑜終於不再需要像過去兩年那樣躺在床上，只看到醫院裏那冷冰冰的天花板」。網民得悉後紛紛大讚，「天瑜的房間好靚，望落去好舒服，希望天瑜返家後隨着環境改變，身體也隨之改變，早日復原」。

小天瑜醫療事故至今已逾兩載，據悉當年是由於小天瑜在瑪麗醫院接受切除腫瘤手術期間，醫療團隊出現重大失誤及溝通問題，導致延遲輸血48分鐘，令小天瑜身體因長時間缺氧而成植物人。事後天瑜一家仍堅持積極面對，除在fb設立群組持續更新狀況外，更多次向有關當局促請調查並交代事件，惟至今仍未收到滿意的答覆。