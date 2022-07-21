相思灣違建路拒復原　律政司搜證甩漏告唔入　議員促上訴顯公義

西貢相思灣村土地亂象多，有人於綠化地帶上違法建路，涉事公司早前已被規劃署票控和罰款，但至去年8月仍未將有關地段恢復原狀，再被規劃署票控。惟案件經審訊後，日前在沙田裁判法院裁決時，該公司被判罪名不成立。事件惹人關注，有議員批評，律政司及規劃署就有關違法行為提告卻搜證不足令人費解，促檢討當中缺失，及盡快提出上訴遏止類似違法問題。

議員劉國勳認為，政府應有最多資源去調查及搜證，如今卻因證據不足而未能檢控涉事人，政府應該檢視相關個案，律政司要檢討其做法，縱使今次因證據不足而令涉案人脫罪，惟律政司應檢視證據後提出上訴。

議員陳恒鑌則指，政府控告涉案人士涉及動用大量社會資源及公帑，故此必須做足功課，而今次事件律政司和規劃署應要檢討為何在搜證上存在不足，應要確保有足夠證據才提告。雖然政府過往亦會輸掉官司，惟若今次因「不小心」或解說不清而未能成功檢控，加上相關事件牽涉公義，應要考慮上訴。

涉事公司中邦發展有限公司（下稱中邦）被規劃署票控「沒有遵從恢復原狀通知書」罪，去年4月被判罰款8.07萬元。但至去年8月，有關地段仍未恢復原狀，規劃署遂再次票控中邦。惟案件經審訊後，日前在沙田裁判法院裁決時，因控方呈堂的地界索引可能存有誤差，故對於涉案路段是否落入控罪指稱範圍有保留，最終基於疑點利益歸於被告而裁定中邦罪名不成立。