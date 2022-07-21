多62廈納強檢　柴灣已婚警察宿舍上榜

再增62幢大廈因涉及多宗新冠肺炎個案、污水樣本驗出新冠病毒而被納入強檢名單，政府今日(21日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該62個地方的人士，須於明日至後日(22日至23日)期間進行病毒檢測。

污水驗出新冠病毒的地點如下：

1.黃大仙翠竹花園10座

2.黃大仙黃大仙上邨昭善樓

3.黃大仙黃大仙上邨溢善樓

4.粉嶺榮輝中心2座

5.粉嶺榮輝中心3座

6.粉嶺榮輝中心1座

涉及多宗病例的地點如下：

1.香港仔石排灣邨碧朗樓

2.筲箕灣東駿苑金駿閣

3.鰂魚涌英皇道1048號益發大廈

4.上水天平邨天怡樓

5.將軍澳雍明苑澤明閣

6.大埔運頭塘邨運亨樓

7.香港仔華貴邨華孝樓

8.觀塘安泰邨景泰樓

9.大埔太和邨喜和樓

10.上水太平邨平靜樓

11.東涌逸東二邨信逸樓

12.牛頭角樂華南邨安華樓

13.葵涌葵盛西邨8座

14.長沙灣海麗邨海健樓

15.天水圍天耀二邨耀昌樓

16.深水埗富昌邨富韻樓

17.牛頭角牛頭角上邨常盛樓

18.柴灣柴灣已婚警察宿舍第二座

19.沙田沙角邨沙燕樓

20.大埔大元邨泰寧樓

21.大埔逸瓏灣I第17座

22.屯門澤豐花園澤國樓

23.東涌裕東苑向東閣

24.沙田碩門邨美碩樓

25.觀塘秀茂坪紀律部隊宿舍第二座

26.九龍城啟德1號(II)5座

27.青衣長宏邨宏意樓

28.油塘高翔苑高恆閣

29.馬鞍山錦豐苑錦荷閣

30.大埔新興花園康信閣

31.馬鞍山聽濤雅苑2座

32.屯門建生邨泰生樓

33.將軍澳將軍澳廣場6座

34.葵涌浩景臺5座

35.筲箕灣明華大廈1座

36.慈雲山慈正邨正遠樓

37.將軍澳富康花園9座

38.青衣長安邨安濤樓

39.鴨脷洲漁安苑霞安閣

40.何文田常樂街3號冠熹苑

41.東涌逸東一邨福逸樓

42.九龍城德朗邨德瓏樓

43.粉嶺祥華邨祥豐樓

44.香港仔華貴邨華廉樓

45.天水圍天富苑亨富閣

46.鴨脷洲漁安苑碧安閣

47.荃灣綠楊新邨Ｍ座

48.荃灣環宇海灣5座

49.沙田穗禾苑豐裕閣

50.長沙灣碧海藍天2座

51.天水圍天恒邨恒俊樓

52.馬鞍山錦泰苑錦邦閣

53.元朗豐樂里6號康城大樓

54.荔枝角美孚新邨第二期吉利徑2至4號

55.葵涌荔欣苑荔采閣

56.鑽石山龍蟠苑龍瑚閣