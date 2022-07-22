衞生不堪鼠患為禍　當局擬訂績效指標

本港一向以現代城市自居，惟環境衞生、鼠患問題嚴重，政府架構重組後，環境及生態局負責環境衞生、食物安全政策等事宜，局長謝展寰接受東網訪問時表示，其工作有3大方向，包括是為環境局，以及今屆政府重點關注的街道環境衞生問題，做到「民有所呼，我有所應。」他知道以往食環署有投放眾多人力、物力處理鼠患問題，包括去年以逾7億元公帑收集6.7萬隻老鼠，但亦理解市民「感受不到」滅鼠工作的最終成效。

他指鼠患、後巷雜物阻街等環境衞生問題，並非食環署單一部門能處理，所有問題均需多個部門參與，但以往部門間的責任劃分不清晰，部分責任無人承擔或出現權責重疊，令管理工作成效不彰。新成立由政務司副司長卓永興主責的「地區事項統籌工作組」會再劃分將各部門的權責，工作再重整，亦不排除修改法例，以結果為目標，又說自上任起20多日內已與卓開了5次會，強調環境局不會「卸膊」，包括將環境衞生的責任推予工作組；他仍需時仔細了解食物環境衞生署等部門的運作，會花時間親身觀察，了解前線人員工作，以及相關監管情況，了解後法改善，「當然不是行多幾次街就得！」

本屆政府重視關鍵績效指標（KPI），而於捕鼠方面，謝展寰說，以往政府一直思考如何訂立成效指標，但難以訂立「捉得老鼠多反映到底是捕鼠成效高，還是鼠患問題嚴重呢？」，亦受多方面因素影響。謝認為整合工作上，可評核食環署工作數量的表現，亦評核整體成效的表現，包括捕鼠量、市民投訴宗數等多個指標。若多個指標向好，便能反映實際表現，但現時未有具體做法。他又對食物、環境衞生「好有期望」，若5年任期內有改善，將為其最大滿足之處。雖然近年街道、公廁衞生等較40、50年代有改善，但仍追不上金融、科技的發展程度，他任內會多花時間處理，亦要市民的習慣配合。

至於環保方面，謝展寰提到會加速以往的藍圖，亦會更「貼地」，關注基層地區生活環境問題，包括處理茶餐廳油煙、工程噪音等，「做多啲工夫」，令更多市民受惠。他又說，疫情後發現食物安全及供應出現缺口，食物容易受運輸、外地因素等影響，期望促進漁農業可持續發展，亦會修改食物安全標準，保障市民健康。