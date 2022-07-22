中大調查逾6成半人患腦小血管病　籲調整生活習慣減中風等風險

香港中文大學醫學院腦神經科於2019至2021年期間，透過全港社區腦健康研究篩查550名40至75歲市民，發現當中逾6成半參加者罹患不同程度的腦小血管病。腦小血管病是中風及認知障礙症的主要成因，研究團隊冀藉着「世界腦健康日」，呼籲大眾管理可引致腦小血管病的風險因素，以及建立健康的生活模式。

腦小血管病目前可透過影像檢查發現。由中大利國偉腦神經學教授、醫學院內科及藥物治療學系腦神經科主任，以及香港腦科學會會長梁慧康教授領導的研究團隊，自2019年起為上述來自香港各區不同階層，並未曾患上任何腦神經疾病的市民進行腦部磁力共振分析，發現當中55%潛藏不帶病徵的輕度腦小血管病，11%罹患中度至嚴重腦小血管病，及22%有微出血情況。高血壓是引致腦小血管病的主要原因，因此研究團隊亦為超過2,150名市民量度血壓，根據世界衞生組織血壓標準，成人正常血壓水平應為120/80mmHg或以下。是次篩查發現只有34%市民血壓處於建議水平，另有28%市民收縮壓高於140mmHg或舒張壓高於 90mmHg，當中近6成人從未確診高血壓。

梁慧康表示，腦小血管病變一旦出現，往往很難逆轉，因此及早預防尤為重要。導致腦小血管病的風險因素，例如「三高」是非常普遍的慢性疾病，患者初期大多無明顯症狀。定期檢測有助識別無症狀人士，以便及早安排介入治療，防止情況惡化及出現併發症。市民應按年齡、家族病史及其他風險因素，定期量度血壓、血糖及血脂，及早發現潛在的風險因素。」管理腦小血管病的風險因素除高血壓外，導致腦小血管病的風險因素還包括吸煙、飲酒、不健康飲食、缺乏體能活動、社會及心理因素、中央肥胖、高血脂、糖尿病及心臟問題。有研究顯示中年時期開始調整生活習慣能有效改善相關風險因素。