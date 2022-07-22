城大頒榮譽院士銜予4傑出人士　包括科技園董事局主席查毅超

香港城市大學將頒授榮譽院士銜予四位傑出人士，包括拓維集團董事會成員Indra Banga、福田集團控股有限公司董事總經理查毅超、加多利集團創辦人兼董事總經理鄭發丁，以及香港上市公司金山科技工業有限公司副主席兼執行副總裁、新加坡上市公司GP工業有限公司執行副總裁李耀祥，以表彰他們為城大及社會服務並促進其發展的傑出貢獻。榮譽院士頒授典禮將於今年9月舉行。

其中Indra Banga是知名慈善家，於2015年聯合創辦拓維基金並出任董事，基金專注於香港、中國內地與印度弱勢兒童的教育與醫療保健，並資助城大般哥展覽館，亦資助多項活動，包括旨在讓香港青少年接觸板球的香港板球計劃、支援香港與印度的新冠病毒重大救援工作，她亦是香港印度婦女會主席，推動該機構的社會工作，幫助印度社群、長者及少數族裔弱勢兒童。查毅超則積極推動香港的創新及科技發展，曾出任香港科技園公司董事局主席、香港工業總會主席等，並於2004年獲頒香港青年工業家獎、2018年獲頒銅紫荊星章、2021年獲委任為太平紳士，現任城大顧問委員會成員、資深校友組織城賢匯副主席。

鄭發丁多年來積極參與公共及社區服務，現任香港特區政府社會福利諮詢委員會委員、香港華夏獅子會創會會長及榮譽顧問等，他自2011年修畢城大工商管理博士課程，一直熱心支持母校，是城大基金榮譽副會長、城大顧問委員會成員，以及城賢匯第四屆主席，城大學生事業中心亦命名為「鄭發丁伉儷學生事業中心」。李耀祥是香港工程師學會資深會員，積極參加行業組織，擔任香港電子業商會副會長、香港工業總會轄下香港電子業總會委員會委員，他積極支持高等教育，為多所大學的工業及電子工程學系擔任顧問；他亦是城大工商管理博士課程畢業生，現任城大協作教育中心成員，他亦曾於2011年至2021年擔任城大電機工程學系顧問委員會成員，並自2015年起出任該顧問委員會主席。