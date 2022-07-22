東方日報A1：23載伴港　市民淚別安安

陪伴港人23年的大熊貓「安安」昨與世長辭！海洋公園形容安安的健康狀況在過去數星期慢慢轉差，食量及活動量大減，身子亦已變得十分虛弱；基於人道立場，於是決定昨早8時40分讓牠安樂死，終年35歲，等同於人類105歲高齡，安安亦是在圈養下最長壽的雄性大熊貓。為了悼念安安，園方於熊貓館外設置憑弔區，市民可到館外簽弔唁冊，有市民得知安安離世消息，忍不住哽咽說：「十分不捨及難過」，並冀可將其骨灰同放置於園內，讓牠與已逝去的佳佳再次共聚。文化體育及旅遊局亦稱，安安陪伴香港市民23年，留下許多美好回憶，對於牠的離世，感到十分難過。

海洋公園昨早以哀痛心情宣布「在人類照顧下全球最長壽的雄性大熊貓安安於2022年7月21日與世長辭，享年35歲，等同於人類105歲高齡。」 園方指安安離世早有先兆，其健康狀況在過去數星期慢慢轉差，食量逐漸減少，7月17日開始完全停止進食固體食物，只飲水和電解質飲料。與此同時，活動量亦大幅減少，休息時間相對增加。園方坦言，對於年事已高的安安，可做的治療方案僅限於減輕其不適或緊張情緒。

鑑於安安的身體狀況變得十分虛弱，在人道而言，牠的生命已走到盡頭。海洋公園及漁農自然護理署獸醫在徵詢中國大熊貓保護研究中心後，忍痛讓安安接受安樂死，令牠免於痛苦。海洋公園獸醫總監馬伯樂昨早8時40分在安安位於「香港賽馬會四川奇珍館」的居所內為牠進行有關程序。

海洋公園公司主席龐建貽表示，園方衷心感激有機會在這些年來照顧安安和佳佳，令公園發展成為大熊貓保育的一個重要基地。安安和佳佳這對長壽大熊貓，自1999年進駐海洋公園以來，一直擔當保育大使重任，協助公園宣揚自然生態和保育知識。安安與公園共同成長，作為海洋公園大家庭不可或缺的一員，牠與廣大市民及來自世界各地的訪客，建立了深厚友誼，將永遠懷念牠聰敏和調皮的身影。

為讓市民一同悼念深受愛戴的安安，海洋公園在「香港賽馬會四川奇珍館」及Facebook專頁設置弔唁冊。昨早入園才得悉安安離世消息的市民陳女士哽咽地說：「十分不捨及難過」，並冀可將其骨灰同放置於園內，讓牠與已逝去的佳佳再次共聚。自園方早前透露安安身體每況愈下後，她經常到園探望「老朋友」，又憶起前天見到牠時，牠雖然沒有行走，但亦不見有異狀，對牠離去感到驚訝，坦言：「無諗過咁快。」帶女兒到場悼念的戴先生說，與許多人一樣，對安安離世感傷心，但亦為牠可以「舒服離世」感高興。他又形容：「安安帶畀香港人開心回憶」，祝願牠能早日安息。

文化體育及旅遊局表示，安安陪伴香港市民23年，留下許多美好回憶，對於牠的離世，感到十分難過。衷心感謝海洋公園對安安多年來悉心照料，亦感謝中國大熊貓保護研究中心專家一直以來的支持。

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