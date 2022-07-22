渠務署研發遙控濕井清淤機器「小鐵牛」　全面取代高危清潔工作

在密閉空間工作極為危險，為保障在污水處理廠的密閉空間工作人員安全，渠務署研發「小鐵牛」遙控濕井清淤水底機器車，取代高危且效率緩慢的人手清潔工作。「小鐵牛」於去年9月起在灣仔東基本污水處理廠啟用，協助廠內濕井清淤工作，除清淤效率可由以月計大大減至數日內完成外，更可不分晝夜24小時使用，工作人員只需接受簡單訓練即可遙控操作「小鐵牛」，該發明更贏得「2022年日內瓦國際發明展」銀獎。

灣仔東基本污水處理廠為港島最高處理量的污水處理設施，每天處理15萬立方米污水。收集回來的污水經粗隔篩後流入濕井，而污水內的雜質會沉積在濕井底部，影響廠房泵水效能。原先濕井清淤工作需以人手作業，惟進入密閉空間的濕井工作極危險，加上廠房需24小時運作，每時每刻均有污水流入，工人只可在污水流量較低時段才可進入井內工作。考慮到工人清淤時的風險，渠務署團隊研發了針對濕井清淤工作的水底機器車「小鐵牛」，全面取締工作人員進入濕井清理沉積物。「小鐵牛」車頭配備旋轉工具，可將濕井底部的沉積物打碎，又配置聲納影像及定位系統，工作人員可在地面透過實時影像監察，遙距操控。

「小鐵牛」由渠務署團隊自主研發和裝嵌，耗資約250萬元。渠務署機電工程師梁婉婷表示，「小鐵牛」體形細小，大部分的污水處理廠濕井都能進入，若以1噸沉積物來計算，原先人手作業需約1個月時間，現時「小鐵牛」只需1日內便可完成任務，未來將會移至中環基本污水處理廠工作。